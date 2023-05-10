Україна надіслала запит на отримання техніки наприкінці квітня.

Бразилія може продати до 450 бронемашин Guarani для забезпечення санітарних потреб ДСНС України, проте уряд висунув певну умову Києву.

За даними видання Tecnologia & Defesa, відповідний запит до голови Міноборони Бразилії Жозе Монтейро Україна направила ще 27 квітня. Цю ініціативу взяли до уваги, однак уряд хоче отримати гарантію, що ЗСУ не використовуватиме цю техніку під час бойових дій з Росією.

Зазначається, що бронемашини мають застосовуватися виключно з гуманітарною метою. Наприклад, для евакуації населення та поранених з прифронтових зон.

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Також видання зазначає, що таке партнерство є вигідним й для самої Бразилії. Адже це дозволило б країні розширити виробництво даної техніки, профінансувати розробку нових моделей машин, а також створити додаткові робочі місця. Окрім цього, використання Guarani у надзвичайних ситуаціях може стати гарною рекламою для оборонної промисловості Бразилії.

За даними ЗМІ, машини планують закупити за кошти союзників України.

Бразилія намагається бути "нейтральною" щодо дій Росії

Нагадаємо, що уряд Бразилія намагається маневрувати у відносинах з Україною та РФ. Зокрема, лідер країни Луїс Інасіу Лула да Сілва під гаслами засудження війни проти України відзначився спірними заявами щодо досягнення миру, який намагається зараз нав'язати РФ.

На початку квітня політик також потрапив у скандал через свою заяву про тимчасово окупований Крим. Тоді він зазначив, що влада Україна хоче отримати занадто багато від цієї війни.

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