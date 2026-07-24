Польща створює 'громадські ліси' навколо великих міст: де з'явився перший

Ліси стануть місцем відпочинку та допоможуть боротися зі зміною клімату.

У Польщі стартував масштабний екологічний проєкт зі створення так званих "громадських лісів" навколо найбільших міст країни, повідомляє Time Out. Перший такий ліс уже відкрили поблизу Вроцлава, а загалом влада планує облаштувати 11 великих лісових зон, щоб мільйони жителів міст отримали доступ до природних територій поруч із домом.

Перший громадський ліс площею 13 га з'явився навколо Вроцлава – третього за величиною міста Польщі. Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліна Генніг-Клоска назвала відкриття "історичним моментом і початком нового підходу до охорони лісів".

Ліс навколо Вроцлава поділили на три функціональні зони: природні ліси, де люди практично не втручатимуться в природні процеси; наближені до природних ліси, у яких дозволене лише мінімальне втручання; соціальні ліси, які займають понад 8 тисяч гектарів. Саме тут облаштують велосипедні маршрути, пішохідні стежки та екологічні освітні маршрути.

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При цьому на всій території громадського лісу діятимуть суворі обмеження на вирубку дерев. Таким чином використовувати його для заготівлі деревини не планують.

Найближчим часом аналогічні громадські ліси мають з'явитися ще біля десяти польських міст, серед яких Варшава, Краків, Познань і Лодзь. Повідомляється, що першими кандидатами на реалізацію проєкту після Вроцлава є також Кельце та Бельсько-Бяла.

Ініціатива є частиною ширшої екологічної політики нинішнього уряду Польщі, який прийшов до влади у грудні 2023 року. Після зміни уряду було ухвалено рішення обмежити вирубку в частині найцінніших польських лісів. Цей крок став відповіддю на критику попередньої влади через темпи вирубування дерев, зокрема у знаменитій Біловезькій пущі.

Як зазначається, Польща не єдина країна, яка активно розширює зелені зони в містах. У багатьох європейських містах останніми роками створюють нові парки, висаджують дерева та облаштовують природні екологічні коридори, щоб зробити міське середовище комфортнішим і здоровішим.

Додається, що Краків уже входить до рейтингу Time Out як одне з найкращих міст світу за кількістю та якістю зелених зон. А невдовзі його жителі отримають ще одну велику природну територію для відпочинку поблизу міста.

Новий простір у Роттердамі

Нагадаємо, у Роттердамі (Нідерланди) презентували проєкт футуристичної будівлі, яка має стати новою архітектурною пам'яткою та символом боротьби зі зміною клімату. Це буде інтерактивний простір, де відвідувачі зможуть зануритися в бачення сталого майбутнього. Проєкт отримав назву Rotterdam Rocks!. Архітектори запропонували незвичайний дизайн - будівля складатиметься із семи гігантських кам'яних брил, ніби складених одна на одну.

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