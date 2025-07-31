Було усунуто адміністративні бар’єри для виробників боєприпасів.

Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів, що дозволить підприємствам, які мають необхідні технології та компетенції, оперативно розгортати виробництво. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Кабінет Міністрів України унормував окремі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів для забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану.

Постановою №902 від 16 липня 2025 року затверджено Порядок виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин та боєприпасів та визначає алгоритми та механізми таких процедур.

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Зокрема, передбачено, що підприємства, які вже отримали статус виробника боєприпасів, вибухових речовин, продовжують свою діяльність, бо це гарантує, що вже запущені виробничі процеси не зупиняться.

Також постановою передбачено, що усі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів військового призначення, продовжують свою дію на період дії нового Порядку. Тобто виробникам боєприпасів та вибухових речовин не потрібно проходити бюрократичні процедури знову.

В Міноборони наголошують, що будь-які вибухові матеріали промислового призначення (навіть мисливський порох), що використовуються для створення боєприпасів для Сил оборони, класифікуються як вибухові матеріали військового призначення. Це спрощує їх обіг та використання в оборонному виробництві.

"Уряд усунув адміністративні бар'єри для виробників боєприпасів. Це дозволяє підприємствам, що мають необхідні технології та компетенції оперативно розгортати виробництво боєприпасів, вибухових речовин та інших засобів ураження", - зазначають в Міноборони.

Уряд збільшив прибутковість для українських оборонних підприємств

Як повідомляв УНІАН, в травні 2024 року уряд збільшив прибутковість для українських підприємств, щоб масштабувати виробництво боєприпасів.

Денис Шмигаль, який тоді був на посаді прем'єр-міністра України, зазначав, що за останні роки країна змогла суттєво наростити виготовлення власних зразків зброї, зокрема, дронів.

Він зазначав, що успішний кейс із дронами масштабується на виготовлення боєприпасів. Затверджено постанову, яка встановлює для вітчизняних виробників боєприпасів рівень прибутковості в розмірі до 25% від їх собівартості, що дає можливість розширення та модернізації виробниками своїх ліній.

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