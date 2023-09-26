Якщо Кремль обійде санкції, виробництво ракет буде підвищено.

Росія вкладає гроші в нарощення виробництва озброєння для застосування у війні проти України. При цьому агресорка вимушена замінювати імпортні деталі на свої аналоги, якість яких суттєво гірша.

Свою думку під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, останнім часом російські загарбники, в основному, завдають ударів, зокрема, по Одещині дронами-камікадзе. Водночас ракети морського базування "Калібр" ворог використовує не так часто, як раніше. Плетенчук зазначив, що росіянам потрібен деякий час для того, щоб їх накопичити.

"Така тактика у них наразі присутня саме через те, що вони працюють вже не зі складськими запасами цих ракет, а безпосередньо з коліс, як кажуть, тобто з конвеєра…", – сказав він.

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Речник вважає, що наразі у РФ виготовляють не стільки "Калібрів", скільки окупантам хотілося б. Ба більше, ця кількість, скоріш за все, зменшуватиметеся через те, що багато складових у цих типах озброєння (30-50 деталей) іноземного походження.

За словами Плетенчука, якщо Кремль зможе розв'язувати ці проблеми, зокрема "обійти санкції", то, можливо, збільшить виробництво.

"Вони зараз вкладають гроші у збільшення об'ємів виробництва. Проте стикаються з проблемою, що треба щось замінювати своїми аналогами, які, звісно, не є надійними", – розповів Плетенчук.

За його даними, така сама ситуація у РФ з певними кораблями: колись у них стояли німецькі двигуни, згодом – китайські, а зараз планують "серію" завершити вже з російськими двигунами.

"Коли будували, наприклад "адміралтейську" серію на 12 кораблів, спочатку там стояли німецькі двигуни. Почався 2014-й рік, почали ставити вже китайські двигуни. Зараз вони планують цю серію завершити вже з російськими двигунами. Ви можете собі уявити, наскільки буде падати якість цих виробів, тому що технологічно Росія залишається, в принципі, відсталою країною", – заявив Плетенчук.

Російські ракети: чим окупанти бʼють по Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала в Україні майже всю номенклатуру озброєння, яке має. По українськи містах випускали ракети як морського, так і повітряного базування: летіли "Калібри", Х-22, Х-101, Х-55, "Кинджали", "Онікси" тощо.

Раніше у Військово-Морських силах ЗС України розповіли про особливість ракет "Онікс". Ці російські ракети здебільшого знаходяться у тимчасово окупованому Криму, звідки загарбники їх запускають по Україні.

"Онікс" – протикорабельна ракета, яка "прошита" на те, щоб реагувати на великі металеві об’єкти. Мають місце випадки, коли "Онікси" буквально "зариваються" в землю.

Примітно, що ці ракети вибухають приблизно з такою ж силою, як ракети С-300, але "Онікс" коштує набагато дорожче. Згідно з інформацією з відкритих джерел, вартість ракети П-800 "Онікс" становить понад 4 млн доларів.

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