Гранати дедалі частіше отримують тактичні вдосконалення, включно з адаптаціями для скидання з безпілотників і компонентами, виготовленими за допомогою 3D-друку.

Війна в Україні поєднує в собі передові технології, як-от безпілотники та радіоелектронна боротьба, з виснажливими боями в стилі Першої світової війни, де солдати б'ються на близькій відстані в окопах і бункерах. У цих обмежених просторах як українські, так і російські війська значною мірою покладаються на непримітну і часто недооцінену зброю, яка зараз відіграє ключову роль в окопній війні в Україні - гранати, пише Business Insider.

Рятувальний круг для солдатів

Американський ветеран, який воював в Україні, розповів Business Insider, що бої настільки близькі, що в деяких сутичках з росіянами "іноді можна буквально торкнутися їх дулом гвинтівки".

"Коли ти проходиш через ці окопи, ручні гранати - твої найкращі друзі", - зазначав він.

При цьому окопи брудні, нерівні і їх важко захопити:

"По суті, ти намагаєшся захопити будинок іншої людини, яка жила там дні, тижні, місяці. Тому вони знають кожен куточок; вони знають кожен поворот".

Британець, який воював на боці України, раніше розповів Business Insider, що використовував гранати як для штурмових, так і для розвідувальних операцій, і назвав гранати американського і британського виробництва "цінними" серед українців.

У бою використовується широкий спектр гранат: від осколкових і вибухових до світлошумових і хімічних. Нещодавно український офіцер розповів Business Insider, що димові гранати можуть допомогти створити погану видимість для евакуації поранених солдатів, хоча це також може привернути небажану увагу з боку Росії.

Масштаби, постачання та адаптація

Українські гранати надходять із різних джерел, від старих радянських запасів до запасів країн-партнерів.

Так, в оновленій інформації Міністерства оборони США від січня 2025 року йшлося про те, що США поставили Україні "понад 50 000 гранатометів і стрілецької зброї" і "понад 500 000 000 патронів і гранат для стрілецької зброї". І США - не єдиний постачальник. Обсяг поставок відображає, наскільки ця зброя важлива для бойових дій на передовій. Україна також виробляє власні гранати.

Один американський ветеран розповів Business Insider торік, що через затримку американської допомоги та брак озброєнь Україні йому часто говорили "обережно тренуватися з гранатами", щоб не витрачати їх занадто багато. А коли приходив час зміни позицій, бійці просили тих, хто йшов, залишити гранати і боєприпаси, що залишилися.

Гранати все ще доводять свою ефективність

Гранати довгий час були основною зброєю піхоти. Але конфлікт в Україні підштовхнув їхнє використання до рівнів, типовіших для великомасштабної війни на виснаження, де окопні системи простягаються на багато кілометрів, а бої затягуються на місяці і роки, пише BI:

"Довгий час будучи стандартним інструментом у ближньому бою, вони стали особливо важливими в умовах обширних окопів, браку боєприпасів і мінливої тактики. Крім використання в ближньому бою, гранати також скидаються з безпілотників у боях уздовж усієї лінії фронту, вражаючи солдатів, бункери, укриття і навіть техніку. Полковник армії США заявив, що це "надало надзвичайну ефективність" для України".

Українські підрозділи та інженери також друкують на 3D-принтері деталі, щоб поліпшити роботу старих гранат із безпілотниками, а також друкують пластикові корпуси для заповнення вибухівкою, щоб створювати гранати на замовлення.

"Війна в Україні показала, що навіть на високотехнологічному полі бою тривалий ближній бій в окопах, як і раніше, залежить від базової піхотної зброї і від її достатньої кількості", - зазначає видання.

Україна відкрила нову главу сучасної війни

BILD повідомляв, що Україна розширює застосування бойових дронів із ШІ. У виданні зазначили, що система здатна ідентифікувати і відстежувати одразу кілька цілей.

Також аналітики зазначали, що ударом по підводному човні РФ морським дроном Україна відкрила нову главу сучасної війни, це стало важливим прецедентом для всіх армій світу.

