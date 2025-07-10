Росія не відмовляється від наміру наростити кількість ударних дронів, які щоночі тероризують цивільне населення України. Водночас, Україна вже має засоби для протистояння російським атакам – дрони-перехоплювачі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Римі.
"План Росії – залякати наше суспільство", - заявив він.
Глава держави зауважив, що через нічні повітряні атаки росіян, коли тривога звучить по 7-10 годин, люди в Україні не висипаються, але йдуть в укриття.
"І зрозуміло, що після цього, аби економіка працювала, люди ідуть на роботу, і щоб жити. Вони роблять економіку нашої держави, бо вони працюють", - додав Зеленський.
На його переконання, російський диктатор Володимир Путін цими ударами хоче дестабілізувати українське суспільство.
"По-перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія – у них план на тисячу дронів. 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери [виконають] повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення, – дрони-перехоплювачі, які збивають. Все - не все, але майже все. Так, безумовно, більшість", - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна зможе масово виробляти такі дрони-перехоплювачі, але треба пришвидшити фінансування цих процесів.
"Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній українсько-американська. Менеджмент американський, а інженери – українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати", - наголосив Зеленський.
Також він сказав, що коли буде вирішено питання із посилення України додатковими системами Patriot, то не буде загрози і від балістики.
Українські дрони-перехоплювачі
Як повідомляв УНІАН, останні атаки російських "Шахедів" Україна відбиває вже за допомогою дронів-перехоплювачів. На початку липня це публічно визнав президент Володимир Зеленський.
Загалом же Україна використовує технологію зенітних дронів з червня минуого року. Спочатку вдавалося збивати лише відносно прості цілі - російські дрони-розвідники. Хоча минув вже понад рік, росіяни так і не знайшли протидії українським зенітним дронам, кажуть військові.