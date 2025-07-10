Україна зможе масово виробляти дрони-перехоплювачі для збиття російських ударних дронів, якщо буде необхідне фінансування на виробництво.

Росія не відмовляється від наміру наростити кількість ударних дронів, які щоночі тероризують цивільне населення України. Водночас, Україна вже має засоби для протистояння російським атакам – дрони-перехоплювачі. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції в Римі.

"План Росії – залякати наше суспільство", - заявив він.

Глава держави зауважив, що через нічні повітряні атаки росіян, коли тривога звучить по 7-10 годин, люди в Україні не висипаються, але йдуть в укриття.

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"І зрозуміло, що після цього, аби економіка працювала, люди ідуть на роботу, і щоб жити. Вони роблять економіку нашої держави, бо вони працюють", - додав Зеленський.

На його переконання, російський диктатор Володимир Путін цими ударами хоче дестабілізувати українське суспільство.

"По-перше, ми будемо йому відповідати. Друга історія – у них план на тисячу дронів. 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери [виконають] повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення, – дрони-перехоплювачі, які збивають. Все - не все, але майже все. Так, безумовно, більшість", - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна зможе масово виробляти такі дрони-перехоплювачі, але треба пришвидшити фінансування цих процесів.

"Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є чотири компанії. Одна з цих чотирьох компаній українсько-американська. Менеджмент американський, а інженери – українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси, і будемо збивати", - наголосив Зеленський.

Також він сказав, що коли буде вирішено питання із посилення України додатковими системами Patriot, то не буде загрози і від балістики.

Українські дрони-перехоплювачі

Як повідомляв УНІАН, останні атаки російських "Шахедів" Україна відбиває вже за допомогою дронів-перехоплювачів. На початку липня це публічно визнав президент Володимир Зеленський.

Загалом же Україна використовує технологію зенітних дронів з червня минуого року. Спочатку вдавалося збивати лише відносно прості цілі - російські дрони-розвідники. Хоча минув вже понад рік, росіяни так і не знайшли протидії українським зенітним дронам, кажуть військові.

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