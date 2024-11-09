Зараз понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для українських воїнів, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Україні цього року перетнули позначку виробництва перших ста одиниць ракетного озброєння.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. Зокрема, сьогодні відбулася нарада стосовно українського спеціального виробництва, вітчизняних стратегічних галузей та української зброї. На нараді заслухали доповідь радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна.

"В цьому році ми змогли вийти на значні результати по кількох напрямах. Це і наша українська артилерія – наші снаряди, наші гармати. Це і дрони – різних видів, для різних завдань, – які не лише допомагають фронту захищати позиції та знищувати окупанта, але й завдають ударів по Росії на все більшу і більшу глибину. Ми будемо це нарощувати. Ми перетнули позначку перших ста одиниць ракетного озброєння цього року", – повідомив Зеленський.

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Водночас президент не повідомив деталей про ракетне озброєння, але подякував кожному й кожній, хто задіяний у цьому нашому виробництві, хто організовує відповідні процеси. "І цей напрямок ми будемо нарощувати", – додав президент.

Глава держави поінформував, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки України.

Так, зараз уперше за понад 30 років незалежності є не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів в Україні, а й системні моделі для інвестування. Президент додав, що, зокрема, це модель Данії, яка вкладає кошти й залучає інвестиції у виробництва:

"Ми домовились також із Францією про іншу трішки модель – із залученням також технологій і побудовою відповідних виробництв. Також є попередні домовленості з іншими нашими партнерами по локалізації виробництва зброї в Україні. І це те, що буде нас постійно посилювати".

Важливі новини України – що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про велику ракетну програму України стане відомо до кінця цього року або у 2025 році. Вже розпочалася робота над розробкою українських балістичних ракет.

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