Західні збройні сили уважно вивчають війну дронів в Україні, - BI

1-й батальйон Ірландської гвардії мав змогу безпосередньо навчатися у українських солдатів під час навчальної ініціативи під назвою "Операція Інтерфлекс".

Елітний батальйон британської армії повністю переходить на використання дронів після тісної співпраці з українськими солдатами та усвідомлення того, наскільки важливими стали ці системи в сучасній війні, повідомляє Business Insider.

Командир 1-ого батальону ірландської гвардії, підполковник Бен Ірвін-Кларк розповів виданню, що наразі він має 78 із 300 членів, які мають кваліфікацію операторів дронів.

За словами Ірвіна-Кларка, підрозділ має великі плани щодо посилення підготовки та подальшої роботи з дронами.

Відео дня

"Це дає вам уявлення про те, наскільки це важливо", - сказав він виданню.

Батальйон побудував навчальний центр з урахуванням ведення бойових дій за допомогою дронів. Як поділився підполковник, його солдати дуже зацікавлені в цьому й запитують, чи можуть вони приходити туди у вихідні та налітати кілька годин.

"Для мене це абсолютно неймовірно. Солдати просять про додаткові тренування у вихідні, і це говорить мені про те, що ми робимо щось правильно, і це захоплює уяву цього покоління", - поділився Ірвін-Кларк.

За його словами, Україна продемонструвала, що дрони є частиною "майбутньої війни". Це означає, що вміння використовувати їх у бою є тим, у чому солдати "повинні бути експертами".

Видання зазначає, що західні збройні сили, зокрема Великої Британії та США, уважно вивчають війну дронів в Україні.

"Цей конфлікт став найбільш насиченим дронами в історії, змусивши армії переосмислити свої методи ведення бойових дій", - йдеться в публікації.

Однак, як розповідає видання, деякі підрозділи не обмежуються лише спостереженням здалеку. Зокрема, 1-й батальйон Ірландської гвардії мав змогу безпосередньо навчатися у українських солдатів під час навчальної ініціативи під назвою "Операція Інтерфлекс", яку організувала Велика Британія.

Хоча операція була спрямована на навчання українських солдатів, обмін досвідом не був одностороннім. Видання зауважило, що українські військові, багато з яких нещодавно воювали на передовій, поділилися важко здобутим досвідом.

"Україна має набагато більше досвіду у використанні дронів у великих масштабах, ніж західні збройні сили", - констатує видання.

Ірвін-Кларк розповів, що його батальйон "вивчає уроки від імені решти армії, переймаючи їх безпосередньо від українців, які в деяких випадках приходили до нас прямо з лінії фронту, передаючи нам свої знання".

Він поділився, що не очікував, що навчання піде так глибоко в іншому напрямку, коли робота тільки починалася.

"Я думаю, що більше року тому, коли ми починали працювати над Interflex, я не передбачав, скільки ми навчимося", - сказав підполковник.

Батальйон побудував смугу перешкод, щоб солдати могли тренуватися точно керувати дронами. Ірвін-Кларк очікує, що принаймні один модуль щотижневого циклу навчання буде пов'язаний з дронами.

Додається, що серед інших ініціатив батальйону – нещодавно побудований "центр дронів", де солдати можуть ремонтувати безпілотники, проходити віртуальне навчання та використовувати 3D-друк для виготовлення деталей для БпЛА.

Ірвін-Кларк описав це як "новинку", а також зазначив, що "жоден інший підрозділ британської армії ще не має такого центру".

Видання поділилося, що батальйон надрукував свій перший корпус дрона лише минулого місяця. Мета полягає в тому, щоб зрештою встановити хаб у задній частині транспортного засобу, щоб його технологія, така як 3D-друк, була доступною під час руху, а солдати могли виготовляти та ремонтувати дрони в польових умовах.

Ірвін-Кларк зазначив, що ця ініціатива "перебуває на початковій стадії". Також він зауважив, що 3D-друк та використання симуляторів для навчання пілотування дронів були безпосередньо запозичені з українських рекомендацій.

"Це практики, які українські військові вважають необхідними", - розповів командир батальону.

За його словами, солдати також перейняли й інші елементи української доктрини, про які розповіли українські солдати, наприклад, використання протидронових сіток та визнання 60 годин мінімальним часом польоту, необхідним для набуття компетентності.

В статті розповідається, що найбільшим шоком для Ірвіна-Кларка стало те, як швидко його солдати змогли продемонструвати навички керування дронами.

"Найбільше мене здивувало, як швидко люди це засвоїли", - розповів він виданню.

Україна та Європа: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що українські військові мають унікальний і актуальний досвід участі в бойових діях в сучасних умовах, тому вони більш адаптовані до ведення війни в порівнянні з військами НАТО.

Селезьнов додав, що війна в Україні є найбільшою за масштабами часів завершення Другої світової війни. Тому, він вважає те, що українські військові на друзки розібрали своїх візаві разом з якими брали участь в навчаннях, це абсолютно логічна справа. Селезньов наголосив, що рейтинги найсильніших армій світу, які публікують аналітичні центри, не завжди відповідають реаліям.

Також ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, в поточному році в Європі планується відкрити одразу 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів. Зазначається, що поштовхом до нової хвилі співпраці стала презентація першого безпілотника, виготовленого на заводі Quantum Frontline Industries (QFI) у Німеччині. Українська UkrSpecSystems уже налагодила виробництво в Великій Британії, серед відомих моделей БпЛА – розвідувальний Shark та зенітний Octopus. В Данії серед компаній, причетних до розгортання потужностей, називають Fire Point – розробника далекобійного FP-1 та крилатої ракети FP-5 Flamingo.

Вас також можуть зацікавити новини: