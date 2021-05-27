Окрім кораблів та катерів, до навчань залучався й вертоліт.

В акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили України та Великої Британії провели спільне тренування типу «PASSEX».

Дводенне тренування проходило у декілька етапів, зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо.

Окрім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади національного флоту, повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Крім того, як повідомляється, на переході морем особовим складом було відпрацьовано корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства та проведено пошуково-рятувальну операцію.

Антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря

Раніше в Одеській області відбулися масштабні антидиверсійні навчання на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

Учасники навчань відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

Навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і за складних погодних умов.

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Автор: Катерина Лиманська