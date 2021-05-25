Навчання відбувалися в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і за складних погодних умов.

В Одеській області відбулися масштабні антидиверсійні навчання на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

Навчання проводилися з метою вдосконалення міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції, повідомили в СБУ.

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"За легендою навчань, кілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна та висунули вимоги. Антитерористична операція на захопленому терористами судні проходила у кілька етапів: після завершення переговорів розпочалася активна фаза. Силами штурмових груп спецпідрозділу СБУ "Альфа" проведено навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники навчань відпрацювали комплекс спільних дій для виявлення та локалізації зловмисників, звільнення заручників і ліквідації потенційних наслідків надзвичайних ситуацій.

В СБУ додали, що навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних, у тому числі у нічний час і за складних погодних умов.

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Автор: Олександр Топчій