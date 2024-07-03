Як стверджують російські ресурси, дрон-перехоплювач "Воган-9СП" зараз проходить випробування.

Російські загарбники заявили про розробку нового "одноразового" дрона "Воган-9СП" для перехоплення безпілотників. Про це повідомило російське пропагандистське агентство "ТАСС".

Як пише видання Defense Express, російська сторона, як і Україна, приділяє дронам все більше уваги, з огляду появи більшої кількості безпілотників різних модифікацій на передовій. Зазначається, що представлений росіянами дрон "Воган-9СП" є БПЛА квадрокоптерного типу.

"З тактико-технічних характеристик цього дрона-перехоплювача відомо фактично лише те, що він має швидкість близько 200 км/год. Відзначається, що дрон потребує підсвітки цілі лазерною системою і працює в парі з радіолокаційною станцією. Запуск дрона-перехоплювача відбувається з касети під кутом у 45%, знищення дрона відбувається за допомогою підриву бойової частини, стверджується, що безпосередньо перед цим наведення на ціль відбувається автоматично. Але рішення про атаку приймає оператор, який має картинку з камери дрона", – йдеться в матеріалі.

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Як стверджують російські ресурси, дрон-перехоплювач "Воган-9СП" зараз проходить випробування. Коли його будуть постачати до окупаційних військ РФ, наразі невідомо.

Зазначається, що у компанії-розробнику також працюють над модернізованою версію "Вогана". Росіяни намагаються збільшити швидкість безпілотника до понад 250 км/год.

Виробництво озброєння в Росії

Російська оборонка продовжує працювати на постачання озброєння окупаційній армії РФ. Зокрема, ворог все ще виготовляє нові літаки Су-34. Так, у червні ворожі ВКС отримали другу партію літаків, побудовних на Новосибірському авіазаводі ім. Чкалова, розповів ветеран АТО, очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Загалом за 2023 рік росіяни виготовили 12 одиниць цих літаків, у 2024 – вже 4.

Раніше також повідомлялося, що росіяни розробили роботизовану платформу яка несе на собі систему радіоелектронної боротьби (РЕБ). Назвали окупанти свій винахід на честь робота з діснеївського мультфільму – Wall-E.

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