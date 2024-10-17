Нам варто нарощувати іншу зброю та переносити всі виробничі потужності під землю.

Вступ до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) - це тривалий процес і поки Україна не в ньому її треба буде захищатись, розраховуючи на себе. Тому Україні потрібна програма перенесення потужностей ВПК під землю та активне нарощування виробництва власної зброї.

Такою думкою поділився військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 років Іван Ступак в етері "24 каналу", відповідаючи на запитання як може захистити себе України, не маючи ядерної зброї та не будучи членом НАТО.

Перш за все він зауважив, що "ядерна зброя – не є панацеєю від слова зовсім, взагалі".

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"Уявимо собі, пофантазуємо, що в нас десь в районі Кропивницького знаходиться 15 ядерних боєголовок, 15 носіїв. От росіяни на нас наступають, ми випускаємо 5 боєголовок. Вони прилітають наприклад в Ростов, Таганрог, ще кудись. Все вибухнуло. А у Росії – 6 тис ядерних боєголовок. Ми повинні розуміти, що відповідь буде 1 до 3, або можливо 1 до 5. І світ буде на стороні РФ, бо хто перший використав зброю ядерну, той і винуватець у ядерній війні. Ми будемо винуватими. Ядерна зброя нас не захистить", - наголосив Ступак.

За його словами, навіть Китай розглядає ядерну зброю у вигляді тільки теоретичної зброї.

"Повертаючись до питання, в чому тоді захист України, скажу, що захист криється безпосередньо в Україні. Все в Україні є. Це армія, це ВПК. От перший день закінчення війни і в Україні повинна бути розроблена велика програма переносу всіх виробничих потужностей для захисту України під землю. Умовні тунелі від Чопу до Кропивницького, до Дніпра, до Києва, в яких будуть сотні складських приміщень, де будуть десятки виробничих потужностей, яким не страшні будь-які удари з повітря", - сказав Ступак.

Класичний приклад, як підкреслив експерт, це в Києві розташування станції метро "Арсенальна".

"Близько 100 метрів вглибину. Щоб там нагорі не відбувалося, процес під землею проходить без перебою. Тоді це буде єдиною гарантією для захисту від можливого вторгнення РФ" - поділився думкою Ступак.

План перемоги Зеленського і вступ до НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський презентує світовим лідерам План перемоги України. Цей план містить 5 пунктів, першим з яких – вже зараз запросити Україну на вступ до НАТО. Є також пункти про забезпечення України необхідною зброєю та надання дозволів на удари західною зброєю вглиб РФ по військових об’єктах для знищення сил країни-агресорки. Сьогодні план було презентовано в Європейській раді і надалі він буде обговорюватись на рівні країн-партнерів України.

Безпосереднє набуття Україною членства в Альянсі має настати після завершення війни. Відповідне запрошення має зміцнити українську дипломатичну позицію.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на саміті НАТО союзниками було погоджено, що шлях України до НАТО є незворотнім і що Україна" ближча до НАТО як ніколи раніше". Рютте не назвав якихось термінів і найближчих кроків, водночас сказав, що за Україна, "звісно, приєднається до Альянсу тоді, коли буде належний час".

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