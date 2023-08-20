Програма підготовки враховуватиме здібності кожного пілота і загальні побажання української сторони.

Програма навчання українських пілотів на F-16 враховує певні побажання української сторони та індивідуальні здібності кожного льотчика. Про це в ефірі телемарафону розповів пілот Повітряних сил ЗСУ із позивним Moonfish, який теж бере участь в навчальній програмі.

За його словами, тренування будуть зосереджені навколо того типу бойових місій, які є основними для української авіації в умовах поточної війни. Також будуть враховані ті бойові умови, в яких доводиться воювати українським пілотам.

Чітких часових рамок програма навчання не має. Строк підготовки пілота залежатиме від його індивідуальних здібностей, запевняє Moonfish. За його власною оцінкою, на освоєння винищувача F-16 українським льотчикам знадобиться близько півроку.

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У той же час інженерам, які будуть обслуговувати передані Україні винищувачі, доведеться навчатися трохи довше, ніж самим пілотам.

Moonfish відзначив, що особливістю F-16 є велика номенклатура різних систем озброєнь, через що опанування літака потребує значного часу.

Також пілот зізнався, що для участі в програмі українським льотчикам довелося продемонструвати "дуже серйозне" володіння англійською мовою.

Навчання пілотів на F-16 – що відомо

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися", але передача самих винищувачів відбудеться лише після комплексної підготовки льотчиків і технічного персоналу.

За словами командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у Велику Британію на навчання поїхали пілоти випуску 2023 року. Крім того, у Швеції окремо пройдуть підготовку молоді пілоти випуску 2016 року, які вже мають достатній бойовий досвід.

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