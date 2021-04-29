Вдосконалені окуляри з доповненою реальністю дадуть військовим можливість вести прицільний вогонь у повній темряві, густому тумані, дощовій та пиловій завісах.

У США військові проводять випробування нових вдосконалених приладів нічного бачення ENVG-B.

Читайте такожСША надали ЗСУ допомогу на майже $8 мільйонів для вдосконалення управління і зв'язкуЯк пише Dvids Hub, випробування провели солдати четвертого батальйону 23-го піхотного полку бойової групи бригади Stryker 19 квітня на базі у Вашингтоні.

Відомо, що окуляри з доповненою реальністю Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars для американської армії виробляє США ізраїльська компанія Elbit Systems of America.

Прилади нічного бачення ENVG-B нового рівня

Прилад дає можливість вести прицільний вогонь у повній темряві, густому тумані, дощовій та пиловій завісах.

Ще окуляри створюють ілюзію знаходження всередині комп'ютерного шутера. У мережі жартують, що з їхньої допомогою можна відчути себе гравцем в Call of Duty.

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Автор: Катерина Шварц