У США військові проводять випробування нових вдосконалених приладів нічного бачення ENVG-B.
Читайте такожСША надали ЗСУ допомогу на майже $8 мільйонів для вдосконалення управління і зв'язкуЯк пише Dvids Hub, випробування провели солдати четвертого батальйону 23-го піхотного полку бойової групи бригади Stryker 19 квітня на базі у Вашингтоні.
Відомо, що окуляри з доповненою реальністю Enhanced Night Vision Goggle-Binoculars для американської армії виробляє США ізраїльська компанія Elbit Systems of America.
Прилади нічного бачення ENVG-B нового рівня
Прилад дає можливість вести прицільний вогонь у повній темряві, густому тумані, дощовій та пиловій завісах.
Ще окуляри створюють ілюзію знаходження всередині комп'ютерного шутера. У мережі жартують, що з їхньої допомогою можна відчути себе гравцем в Call of Duty.
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