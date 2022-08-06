Найсладнішою для знищення, за словами експерта, є балістична ракета "Іскандер-М".

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України, обстрілюючи ракетами міста. Якщо брати всі ракети, які летять на нас, то найскладнішою буде балістична ракета "Іскандер-М".

Про це 24 каналу розповів журналіст, військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков.

За його словами, перехоплення балістичної цілі дуже складна задача, адже ракета має величезну швидкість й атакує максимально згори, де кут падіння складає 80-90 градусів. Це означає, якщо її навіть пошкодити, вона все одно впаде на ціль.

"Якщо крилату ракету пошкодити – крило, паливну систему чи двигун, то вона впаде ще далеко до цілі. А балістична ракета вже падає на ціль",- пояснив Олег Катков.

Крім того, за словами Каткова, ракета "Іскандер-М" створювалася для того, щоб долати навіть спеціалізовану ППО НАТО.

"Декларується, що вона вміє маневрувати на так званій термінальній дистанції, тобто коли вже падає на ціль. Це астрономічно складна ціль",- поясним експерт та зауважив, що це не означає, що інші ракети легше збивати.

Він уточнив, що росіяни використовують також зенітні ракети для комплексу С-300.

"За специфікацією С-300 - мова про 40 кілометрів. Це дальність радіогоризонту, щоб довести ракету до певної ділянки території чи цілі. Проте (росіяни - УНІАН) застосовують їх для дальності 110-120 кілометрів, тобто не керуючи ним на останній ділянці польоту", - розказав Олег Катков.

"Вони її вимушені кидати десь на висоті 1-2 кілометри. Тобто вона летить 110 кілометрів й на висоті приблизно кілометр втрачає керування й просто падає, де б вона не була",- пояснив експерт.

Він додав, що це точність, яка дозволяє бити по місту Миколаєву або по Харкову. Ці удари неспеціалізованою ракетою з метою саме терору населення. Вона має відносно слабку бойову частину, тому максимально направлена не на фугасну, а на уламкову дію.

Як повідомляв УНІАН, Україна може отримати німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM наприкінці літа - на початку вересня.

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