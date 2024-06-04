Вона відрізняється від більш ранніх версій наявністю подовженої пускової установки зі зменшеною кількістю направляючих.

В Саратовській області провели першу публічну демонстрацію нової вогнеметної самохідної системи ТОС-3 "Дракон", розробку якої здійснює "Омсктрансмаш". Про це повідомляє Defense Express.

Представлений зразок отримав "мангал" та комплекс РЕБ "Волнорез", ефективність якого українські експерти вважають спірною.

Кількість направляючих у порівнянні із ТОС-2 зменшили з 18 до 15 одиниць. Як повідомляє російська сторона, нова пускова установка дозволяє застосовувати боєприпаси з покращеними характеристиками: це стосується як потужності, так і дальності пуску.

Відео дня

Очікується, що ТОС-3 зможе використовувати нові реактивні термобаричні снаряди ТБС-М3, здатні вражати цілі на дальності до 15 км.

Зауважимо, що це не перший випадок, коли розробники ТОС зменшують потужність залпу. Так, ТОС-1А "Солнцепек" отримав 24 направляючих, а у радянського ТОС-1 "Буратино" їх взагалі було 30 штук.

Розробники йшли на зменшення кількості направляючих через розхитування пускової установки під час залпової стрільби. Окрім цього, такий крок дозволив знизити масу машини, що зробило її більш маневреною.

Україна знищує російські ТОСи

Як би там не було, ЗСУ доволі успішно знищують вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепек" практично з самого початку вторгнення Росії в Україну.

Одна з причин цього – невелика дальність системи, через що вона стає доволі вразливою. Цю проблему росіяни хотіли вирішити у ТОС-2, однак разом зі збільшенням дальності вона втратила і переваги більш раннього варіанту.

Вас також можуть зацікавити новини: