Він розповів про проблеми, з якими зіткнулися окупанти в спробі замінити ТОС-1А на нові ТОС-2.

У РФ в стислі терміни почали реалізовувати програму важких вогнеметних систем на колісному шасі ТОС-2.

На цьому акцентував увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що дані системи повинні були повністю замінити ТОС-1А "Солнцепек" в зоні бойових дій, оскільки стара система не задовольняла по безлічі параметрів. "Єдиний її плюс - руйнівна міць термобаричних реактивних снарядів MO.1.01.04 M. все інше-тотальні мінуси", - охарактеризував зброю аналітик.

Однак, як зазначив Коваленко, в процесі випробувань і підготовки ТОС-2 вилізли все ті ж мінуси ТОС-1А і навіть більше.

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Зокрема, ТОС-2 отримав термобаричні реактивні снаряди нового типу, з дальністю ураження цілей до 20 км. Але, ці снаряди, для збільшення дальності польоту зменшили масу бойової частини і мають менший калібр ніж MO.1.01.04 M. І це призвело до цілого ряду негативних наслідків.

"По-перше - снаряд став менш потужним. По-друге, не уніфікованим і застосувати його можна тільки на ТОС-2. По-третє, у зв'язку зі збільшенням дальності польоту погіршилася точність наведення, що є наслідком застосування старого артилерійського далекоміра 1д14", - пояснив він.

"Проблема, на яку плювалися в ТОС-1А, а саме, морально і технічно застарілий 1д14, що дозволяв наводити "пригрів" тільки в режимі прямого наведення, що робило це машину вразливою для ударів у відповідь, перекочував на ТОС-2. Можливо це тільки поки, але поки це поки не задовольняє російських окупантів, оскільки поставленим вимогам ТОС-2 не відповідає", - розповів експерт.

Також аналітик додав, що є ще один пункт - для виробництва нових реактивних снарядів серійно і більш-менш пропорційно, необхідні нові лінії збірки. "Поки збірка тільки дрібносерійна, що забезпечує потреби дослідних зразків на випробуваннях", - уточнив він.

Крім усього іншого - більш дешеве колісне шасі значно обмежує можливості застосування цієї системи, так само як і її вразливість від грунтів.

"Створюється таке враження, що плани серійної заміни ТОС-1А "Солнцепек" поки прискорення не отримують, а скоріше навпаки, можуть бути спущені на гальма. У свою чергу, знищення залишків термобаричного архаїзму йде чітко за планом", - підсумував експерт.

Російські "Солнцепеки" на війні в Україні

Збройні Сили України активно знищують Російські важкі вогнеметні системи. Зокрема, відомо, що 1 і 4 листопада були верифіковані ліквідації двох ТОС-1А "Пригрів".

Верифіковані дані свідчать про те, що в листопаді ВСУ знищили 16-у і 17-у ТОС-1А "Солнцепек" за рахунком.

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