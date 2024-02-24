Не має бути так, що за спиною підписуються контракти і ведуться економічні відносини з Путіним, а вигода від цього витрачається на ведення війни проти України.

Президент України Володимир Зеленський дорікнув партнерам, аби вони не вели бізнес з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, а запроваджували справжню ізоляцію цього вбивці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

Зокрема, у нього запитали, чого найбільше не вистачає Україні і чого не надходить у достатній кількості від міжнародних партнерів.

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Зеленський відзначив важливість ізоляції президента РФ Володимира Путіна, у тому числі санкційну ізоляцію.

"Якщо ми говоримо про політичну ізоляцію, якщо ми говоримо про санкції - ми повинні з вами чітко знати, що дійсно є ізоляція, і за спиною ніхто не підписує будь-які контракти і навіть без підпису не мають з ним ніяких економічних відносин, бо усю цю вигоду він витрачає потім на війну. Це не дуже розумно: допомагати, з одного боку Україні, а з іншого боку - заробляти гроші з цим вбивцею", - наголосив Зеленський.

Глава держави сказав, якщо вводяться санкції, то треба застосовувати їх "проти реального списку винних у цій війні; проти тих, хто застосовує різні інструменти, включаючи енергетичні інструменти проти України, хто зарабляє на цій війні". Такий підхід президент вважає абсолютно справедливим.

Водночас, Зеленський додав, що міжнародна допомога має надходити в Україну своєчасно.

"Не вистачає, щоб усе було, як кажуть, in time (вчасно - УНІАН), тоді, коли це дуже потрібно. Перше. Друге, це дуже складно для всіх, безумовно, це без закидів - не вистачає ППО для України, для цивільних людей і для всіх. Для фронту це важливо, але захистити дітей, школи, університети, лікарні просто дуже складно без протиповітряної оборони. Для цього усім важливо сконцентрувати усі свої зусилля", - сказав Зеленський.

Зокрема, президент сказав, що це потрібно для того, аби не стріляли по Харкову.

"Там потрібна далекобійна зброя, тому що росіяни стоять на такій відстані, що вони можуть вражати наших людей, а ми не можемо достойно їм відповідати", - наголосив Зеленський.

Україні потрібна допомога

З жовтня місяці 2023 року у Конгресі США не можуть домовитися про подальшу підтримку Україні в розмірі 60 млрд доларів. Але досі цей запит не було підтримано. Після місяців дебатів у Сенаті США (Верхня палата Конгресу) схвалили відповідний законопроект, але у Палаті представників (нижня палата Конгресу) цього досі не відбулося.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування і оголосив перерву у роботі до кінця лютого.

Своєю чергою, президент США Джо Байден висловлює готовність провести зустріч з спікером Джонсоном, аби зрушити розгляд допомоги для України з місця.

Як відомо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел повідомив, що знайшов за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням. Йдеться, зокрема про 800 тисяч снарядів.

Натомість Парламент Німеччини відхилив резолюцію про постачання ракет Taurus Україні, запропоновану опозицією, але схвалив пропозицію правлячої коаліції про постачання "далекобійної зброї".

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