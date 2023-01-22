За іронією долі, 20 років тому ці танки були закуплені у Білорусі.

Королівство Марокко передало Україні невідому кількість танків Т-72Б, які проходили модернізацію в Чехії. Про це повідомляє видання Menadefense, яке спеціалізується на навколовійськовій тематиці Північної Африки та Близького Сходу.

Видання зазначає, що тиждень тому Чехія відправила в Україну близько двадцяти одиниць Т-72, деякі з яких потрапили на фото, коли прем'єр-міністр країни Петро Фіала ставив на танках свій автограф.

На фотографії потрапили в тому числі і марокканські танки в характерному піщаному розфарбуванні. Видання не уточнює, скільки марокканських танків вже пройшли модернізацію і були передані Україні.

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Однак відомо, що на озброєнні Королівства було близько 300 танків Т-72 декількох модифікацій. Вони були закуплені у Білорусі двома партіями в 1999 і 2000 роках.

За даними журналістів, Марокко погодилося передати ці танки Україні під час саміту Рамштайн наприкінці квітня 2022 року. Тоді США пообіцяли відшкодувати втрати тим країнам, які погодяться допомогти Україні зброєю. Видання припускає, що Марокко може отримати танки "Абрамс" замість відданих Україні Т-72.

Поставки Т-72 в Україну

Досі Україна отримувала від західних партнерів танки виключно радянського виробництва. Тільки на початку цього року були анонсовані перші поставки західних танків, але вони поки не прибули на фронт.

9 січня Чехія повідомила про постачання певної кількості Т-72 в Україну. Ймовірно, серед них могли бути і модернізовані марокканські танки.

Також відомо, що значну кількість танків Т-72 Україна отримала від Польщі. Як мінімум, частина з них згодом були компенсовані полякам поставками німецьких "Леопардів".

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