Наразі слідством встановлено понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв несмертельної дії.

Слідчі ДБР повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР за оперативного супроводу Служби безпеки України, а також за взаємодії ДВБ Нацполіції, повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції створив та очолив злочинну групу. До неї входили працівники дозвільних систем ГУ Нацполіції в деяких областях, працівники та власники магазинів із продажу зброї.

"Учасники групи за гроші, всупереч встановленому законом порядку, здійснювали оформлення та видачу громадянам дозволів на придбання та зберігання зброї різного типу, а також продовжували терміни дії дозволів на зберігання та носіння зброї", - розповіли у ДБР.

Вартість "послуги" за отримання одного дозволу становила 5-10 тис. грн, а протягом місяця посадовці оформлювали понад 200 таких незаконних дозволів.

"Наразі слідством встановлено понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної зброї, а також пристроїв, споряджених гумовими чи аналогічними снарядами несмертельної дії. Наразі триває перевірка законності видачі понад 2 тис. дозволів власникам зброї", - йдеться в повідомленні.

У ході розслідування одночасно було проведено понад 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників схеми.

Вилучено дозволи на володіння і придбання зброї, особові справи власників зброї, бланки, штампи, печатки, грошові кошти, зброю та патрони до неї без дозволів.

"Повідомлено про підозру п’ятьом особам: одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції; одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області; працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області; засновнику та директору збройового магазину в Київській області", - повідомили у Бюро.

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Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів, а також встановлюються інші особи, причетні до злочину.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Видача дозволів на зброю в Україні: що було раніше

На початку березня стало відомо, що в Україні викрили схему видачі дозволів на зброю. Через це було розформовано дозвільну службу. У поліції анонсували масштабну перевірку українців. "Дозволи видавалися з кричущими порушеннями, інколи навіть без участі громадянина, на якого оформлялася зброя", - розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

Голова Нацполіції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби. Наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками.

Через розформування дозвільної служби в Україні призупинили видачу та оформлення дозволів на зброю.

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Автор: Таня Поляковська