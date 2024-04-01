Збройові компанії вважають, що інтерес до їхньої продукції збережеться і після закінчення війни в Україні.

Чеські виробники зброї повідомили про рекордні продажі у зв'язку з війною в Україні та посиленням напруженості у світі. Збройова промисловість Чехії отримала новий виток розвитку.

Видання Euractiv пише, що компанія Colt CZ отримала прибуток у розмірі майже 600 мільйонів євро. Omnipol і Czechoslovak Group (CSG) також показали дуже хороші результати у 2023 році. Зростання останньої було забезпечено переважно завдяки виробництву великокаліберних боєприпасів і військової наземної техніки. Більша частина її продукції постачалася в країни НАТО та Україну.

STV Arms Group продовжує нарощувати виробництво боєприпасів, особливо великокаліберних. За останні два роки загальний обсяг виробництва на деяких виробничих потужностях компанії збільшився приблизно в десять разів. Більша частина поставок здійснюється в Україну, як безпосередньо, так і через державні програми Європи і США, а також у чеську армію та інші країни НАТО.

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Розвитку чеської збройової промисловості має сприяти й ухвалена торік вимога про те, щоб чеська держава щорічно витрачала на оборону не менше 2% ВВП.

Збройові компанії вважають, що інтерес до їхньої продукції збережеться і після закінчення війни в Україні, коли армії країн НАТО спустошать свої склади і почнуть поповнювати запаси.

Тим часом Чехія залишається затятим прихильником України, а сусідню Словаччину звинуватили в тому, що вона "зацікавлена" в продовженні війни.

Ініціатива Чехії щодо постачання боєприпасів Україні - головні новини

Прага ініціювала закупівлю щонайменше 800 тисяч артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Зазначається, що до цієї ініціативи долучилися 15 країн, зокрема Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада.

Пізніше стало відомо, що чеські чиновники знайшли ще 200 тисяч снарядів для України. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання снарядів для України в рамках чеської ініціативи вже почалося.

Зі свого боку міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що низка країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України, але грошей, як і раніше, не вистачає.

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