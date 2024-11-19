За словами ветерана, єдине, що може робити Росія, це залякувати українських партнерів.

Оновлення ядерної доктрини РФ "нічого не означає" – таку думку в ефірі "Radio NV" висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

"Під це можна підвести все що завгодно. Це намагання налякати наших партнерів ядерною зброєю. Росія робить це вже протягом усієї війни з 2014 року, а особливо посилили ці лякалки після повномасштабного вторгнення. Просто казати ми вам покажемо ротом [заступника секретаря Радбезу РФ Дмитра] Медвєдєва – це вже не лякає, а викликає посмішку в наших партнерів", – сказав Гетьман.

Він додав, що це радше треба сприймати як спробу тиску Кремля на Україну та західних партнерів. Водночас він додав, що Росія може спробувати застосувати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

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"Хоча тоді, як їх попереджали, реакція світу, США, буде. Приїжджав Вільям Бернс, керівник ЦРУ США, у Москву ще кілька років тому. І там були розмови про застосування ядерної зброї. І було повідомлено росіянам, що буде з ними в цьому випадку. Що буде одразу знищений весь Чорноморський флот РФ і будуть знищені війська Росії на тимчасово окупованих територіях. Ударів у відповідь по територіях РФ не буде. Але все, що в них є на наших територіях – буде знищено", – додав Гетьман.

Він відзначив, що йдеться не про удар ядерною зброєю. Натомість, на думку Гетьмана, союзники для цього використають високоточну зброю для ударів проти російських військ. Крім того, експерт додав, що небезпека ядерної зброї в суспільній уяві переоцінена.

"Це не апокаліпсис, не кінець світу. Всі ці фільми, які ми дивилися, всі лякалки – насправді все зовсім інакше. Небезпека від ядерної зброї суттєво перебільшена. І це робилося умисно всім світом, аби зменшити кількість країн, які володіють ядерною зброєю. І аби всі люди у світі сприймали можливість ядерної війни як щось таке, як кінець світу", – пояснив Гетьман.

Ядерна доктрина РФ: що треба знати

Раніше УНІАН писав, що напередодні кремлівський диктатор Владимир Путін затвердив ядерну доктрину Росії. Там, зокрема, вказано, що агресія проти Росії країни, яка є членом окремого блоку, буде означати як участь усіх країн цього блоку проти РФ.

Водночас серед інших пунктів доктрини вказано, що Росія може застосувати ядерну зброю проти країни, яка запустила по її території не ядерне балістичне озброєння. Крім того, РФ може застосувати такий тип зброї в разі агресії проти Білорусі.

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