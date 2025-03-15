Вже проплачено "серйозний пакет", каже президент.

Уже підписано та проплачено ініціативу щодо постачання українським військовим артилерійських снарядів калібру 155 мм. Таку заяву зробив під час брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Не буду казати, який пакет, серйозний пакет, проплачений і підписаний, щодо ініціативи щодо постачання артилерії 155-го калібру для України. Тут, слава Богу, у нас є дуже хороший результат", – заявив він.

Подробиць щодо цього пакету президент не розкрив.

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Водночас Зеленський згадав про ініціативу Чехії з постачання снарядів Україні. Країна вже доставила до 1,6 млн снарядів та гарантує постачання до квітня.

Зброя для України – інші новини

Видання Corriere della Sera пише, що в України майже закінчилися ракети для систем ППО SAMP/T. Україна просить про додаткові постачання уряди двох країн, але результатів поки що нема.

Раніше Reuters повідомляло, що США відновлять поставки бомб GLSDB в Україну. Вони пройшли модернізацію для кращої протидії російським перешкодам. Востаннє українські військові використовували цю зброю ще кілька місяців тому.

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