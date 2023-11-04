Йдеться про 8 гармат наданих урядом Швеції.

Українські військові почали застосовувати на фронті самохідну артилерійську установку Archer, яку передала Швеція.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що він може офіційно оголосити про отримання та застосування Archer ЗСУ.

"Поєднуючи швидкість, точність і мобільність, Archer зроблять свій внесок у те, щоб Україна повернула втрачені території і знову здобула свободу. Ласкаво просимо до сім'ї", — заявив Йонсон.

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Як пише агенція SVT, вісім одиниць доставлено в Україну згідно з рішенням уряду Швеції в січні.

"Це, звичайно, важливо для українців, тому що система Archer має хорошу мобільність і хорошу точність", - додав Йонсон виданню.

САУ Archer - що відомо

Ця самохідна артилерійська установка 155-мм калібру виготовляється компанією Bofors, яка входить до британського концерну BAE Systems.

Archer базується на шасі вантажівки Volvo A30D із колісною формулою 6×6. Вона здатна вистріляти повний боєкомплект із 21 снаряда за три хвилини. На приведення у бойове становище САУ потрібно лише 30 секунд і стільки ж - щоб бути готовою до виходу з позицій. Ця гармата може діставати цілі на відстані від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.

Військова допомога України - останні новини

Нещодавно Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги. Сили оборони отримали нові бронемашини, вантажівки і зимову форму.

Австралія відправила в Україну новий пакет військової допомоги вартістю 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів), до якого увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами.

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