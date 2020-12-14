Відповідне державне оборонне замовлення виконали достроково.

Збройним силам України (ЗСУ) передали понад 40 спеціальних броньованих автомобілів «Козак-2».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці науково-виробничого об'єднання «Практика».

Читайте такожУкраїнські військові тренувалися відбивати ворога з моря (фоторепортаж)Зазначається, що відповідне державне оборонне замовлення було виконано достроково.

«У День Сухопутних військ ЗСУ є привід для свята. Наше підприємство достроково завершило виконання державного оборонного замовлення і передало на озброєння ЗСУ понад 40 спеціальних броньованих автомобілів «Козак-2», – йдеться в повідомленні.

Бронемобіль «Козак-2»: Що відомо

Бронемобіль «Козак-2» ПСЗА-5 був розроблений у 2015 році.

Він пройшов повний цикл державних випробувань і був прийнятий на озброєння у 2017 році.

Зараз підрозділи ЗСУ налічують 240 таких машин.

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Автор: УНІАН