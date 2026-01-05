ЗСУ змогли покращити БТР Patria для захисту від дронів: в Defense Express розкрили деталі (фото)

Patria 6x6 отримали м’які протидронові сітки на спеціальному каркасі.

Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ оснастили фінські бронетранспортери Patria 6x6, які виготовила та передала Україні Латвія, додатковим протидроновим захистом.

Як повідомили аналітики Defense Express, це необхідність в умовах постійного застосування безпілотників. Зазначається, що базова Patria 6x6 без додаткового бронювання має захист на рівні STANAG level 2. Це означає, що він має захист від куль калібру 7,62 та витримує підрив мін чи вибухових пристроїв до 6 кг.

За словами аналітиків, подібних можливостей могло бути достатньо раніше, але з появою та масовим застосуванням безпілотників починаються проблеми. І для БТР це дуже важливо, бо вони відповідають за перевезення особового складу.

"Таким чином Patria 6x6 3-ї ОШБр отримали м’які протидронові сітки на спеціальному каркасі. На відміну від твердих решіток вони забезпечують більший шанс, що ударний БПЛА "відскочить" чи не спрацює, а отже не зможе уразити ціль. Також задля забезпечення захисту від атак згори там було встановлено спеціальну надбудову, яка підтримує сітки. А для виходу з десантного відділення чи кабіни машини достатньо просто "відсунути" сітку", – пишуть експерти.

Загалом, як підкреслили в Defense Express, Patria 6x6 отримала гарне доопрацювання відповідно до реалій на полі бою російсько-української війни. Це має посилити живучість машини, а також може слугувати "шаблоном" для аналогічних модифікацій при потенційних постачаннях бронетранспортера, який вже почала закуповувати й Німеччина.

