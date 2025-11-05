Збройні сили України також отримають запасні частини та спеціальні ремонтні інструменти для бронетранспортерів.

Латвія передасть Україні 21 бронетранспортер Patria 6x6. Про це повідомили в Міністерстві оборони Латвії.

Зазначається, що 5 листопада міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прийняв главу Міноборони України Дениса Шмигаля. Вони обговорили, зокрема, питання співпраці між країнами в галузі оборони.

У Міноборони Латвії заявили, що 6 листопада Шмигалю передадуть останню партію латвійських бронетранспортерів Patria 6x6 з військової бази в "Адажі".

"Передача бронетранспортерів латвійського виробництва є значною підтримкою для захисників України та можливістю перевірити міцність і можливості латвійських броньованих машин у реальних бойових умовах", - сказав Спрудс.

Крім того, у Міноборони Латвії додали, що ЗСУ передадуть запасні частини, спеціальні ремонтні інструменти та обладнання, необхідні для обслуговування бронетранспортерів. Також Латвія передасть мобільну ремонтну майстерню контейнерного типу і документацію з технічного обслуговування.

Patria 6x6 - довідка УНІАН

Нагадаємо, що Patria 6×6 є шестиколісним бронетранспортером, який розробила фінська компанія Patria. Його почали експлуатувати 2021 року. Країнами-експлуатантами Patria 6×6 є Фінляндія, Латвія та Швеція.

Patria 6×6 призначений для транспортування військ, але також може бути адаптований для інших завдань. Базову платформу можна дооснастити системою плавання, лебідкою, посиленою бронею і різними системами озброєння. Зброя, яку можна встановити, варіюється від кулемета до 25/30 мм систем прямого вогню середнього калібру і 120 мм баштової мінометної системи Patria Nemo.

Україна визначилася з БМП для власного виробництва - що відомо

Раніше Defence Network із посиланням на джерела писало, що в Україні обрали основну бойову машину піхоти (БМП) для власного виробництва. За даними видання, у нашій країні вироблятимуть KF41 Lynx від німецького Rheinmetall.

За словами джерел, на одній з останніх зустрічей у форматі Рамштайн міністри оборони України та Німеччини підписали угоду, яка передбачає спільний промисловий проєкт із виробництва цього БМП в Україні. Rheinmetall планує відкрити завод в Україні вже до кінця 2025 року.

