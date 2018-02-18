"ФБР витрачає занадто багато часу": Трамп пов'язав стрілянину у Флориді зі справою про втручання у вибори

За його словами, ФБР "витрачає занадто багато часу, намагаючись довести російську змову з виборчою кампанією Трампа".

Президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на Федеральне бюро розслідувань через кривавоі події в школі у Флориді.

Про це він написав у Twitter. За його словами, ФБР "витрачає занадто багато часу, намагаючись довести російську змову з виборчою кампанією Трампа".

"Дуже сумно, що ФБР пропустило всі численні сигнали, які посилав стрілок із школи у Флориді. Це неприйнятно. Вони витрачають занадто багато часу, щоб довести змову Росії з кампанією Трампа — немає ніякої змови. Поверніться до основ і змусьте нас пишатися", - написав Трамп.

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Як повідомляв УНІАН, жертвами стрілянини у школі Marjory Stoneman Douglas у місті Паркленд, що у Флориді, стали 17 осіб. 12 з них були вбиті в будівлі школи, два у дворі, один на вулиці. Ще дві людини померли в лікарні від поранень.

Стрілком виявився 19-річний Ніколас Круз - колишній учень цієї школи, якого, за словами шерифа, виключили за порушення дисципліни. Для атаки молодик використовував напівавтоматичну гвинтівку AR-15 і кілька обойм.