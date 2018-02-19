Facebook змінить правила політагітації після звинувачення проти 13 росіян у втручанні у вибори

Про свої плани у Facebook оголосили після того, як напередодні команда спецпрокурора Мюллера оприлюднила обвинувальний лист проти 13 осіб та 3 компаній Росії

Facebook збирається змінити правила публікацій політичної реклами, повідомив один з керівників корпорації.

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Як передає Голос Америки, охочі розмістити політичну рекламу чи агітацію за кандидата у США, повинні будуть вказати американську адресу проживання чи реєстрації, на яку Facebook вишле звичайною поштою лист з паролем.

Про свої плани у Facebook оголосили після того, як напередодні команда спецпрокурора Мюллера оприлюднила обвинувальний лист проти 13 осіб та 3 компаній Росії, яких звинувачують у кримінальній та шпигунській змові втрутитись у президентські вибори в США шляхом підтримки кандидата Трампа та очорнення його опонента Клінтон.

Приймаючи рішення про зміну правил політичної реклами соціальна мережа хоче упевнитися, що особи, які хочуть це зробити, живуть у США.

За законами США, іноземцям заборонено брати участь, давати гроші чи агітувати на виборах місцевого, штатного чи федерального рівнів.