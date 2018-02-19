Військовий експерт спрогнозував помсту Росії за розгром своїх найманців в Сирії

Військовий експерт упевнений, що Росія готує відповідь на знищення колони російських найманців в Сирії.

Директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець висловив свою думку щодо ліквідації російської ПВК "Вагнер" в Сирії.

Він вважає, що Москва не залишить без відповіді знищення російських військових. Про це він сказав під час чату в "Главреді".

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"... Росія буде відповідати, адже фактично вона розуміє, що знищення найманців ПВК "Вагнер" було елементом більш серйозної операції, де всі сторони, які діють у цьому регіоні, використовують ті чи інші засоби, щоб впливати на дії своїх супротивників", — вважає експерт.

"Можливо, попередні знаки, які подавали Москві – не діяти так, як вона діє, були проігноровані російською стороною. А знищення найманців "Вагнера" було черговим показовим знаком, щоб Росія діяла інакше. Але в будь-якому випадку в регіонах, де перетинаються інтереси багатьох країн, реальні причини і наслідки різних подій можуть бути абсолютно відмінними від тих, що ми бачимо на екранах телевізорів", — зазначив військовий експерт.