У Сирії підбили літак військ Асада, доля пілота невідома (фото)

Літак завдавав ударів по Східній Гуті, але був підбитий. Наразі доля пілота невідома.

Члени угруповання "Джейш аль-Іслам" підбили зенітним вогнем L-39 ВПС Сирії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarJournal. Відомо, що літак завдавав авіаударів по Східній Гуті. Читайте такожІзраїль атакував "іранські цілі" у Сирії та втратив винищувач F-16 (відео)Наразі доля борту й пілота невідома. Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили сирійський навчально-бойовий літак L-39, що використовується як штурмовик для підтримки наземних сил.

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