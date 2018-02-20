У Сирії підбили літак військ Асада, доля пілота невідома (фото)
19:49, 20 лютого 2018Світ
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Літак завдавав ударів по Східній Гуті, але був підбитий. Наразі доля пілота невідома.
L-39 підбили у Сирії / фото t.me/warjournal
Члени угруповання "Джейш аль-Іслам" підбили зенітним вогнем L-39 ВПС Сирії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє WarJournal. Відомо, що літак завдавав авіаударів по Східній Гуті.
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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року бойовики з угрупування "Джейш аль-Нухба" збили сирійський навчально-бойовий літак L-39, що використовується як штурмовик для підтримки наземних сил.
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