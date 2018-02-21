Неподалік головної арени Олімпійських ігор відкрили фестиваль крижаних скульптур (відео)

До завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані залишилось лише 5 днів.

Неподалік головної арени Олімпійських ігор відкрили фестиваль крижаних скульптур. Про це розповідається у сюжеті ТСН. До завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані залишилось лише 5 днів. Тож туристи поспішають не просто подивитись змагання, а й познайомитись із туристичними принадами. Як повідомляв УНІАН, офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter