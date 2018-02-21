Неподалік головної арени Олімпійських ігор відкрили фестиваль крижаних скульптур (відео)
12:55, 21 лютого 2018Світ
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До завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані залишилось лише 5 днів.
Неподалік головної арени Олімпійських ігор відкрили фестиваль крижаних скульптур.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
До завершення Олімпійських ігор у Пхьончхані залишилось лише 5 днів. Тож туристи поспішають не просто подивитись змагання, а й познайомитись із туристичними принадами.
Як повідомляв УНІАН, офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету оригінально висміяв кільце, яке не розкрилося, під час відкриття Олімпіади-2014 в Сочі.
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