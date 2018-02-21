У Кремлі звинуватили США у нечесній конкуренції на ринку військово-технічної співпраці

США раніше попередили країни в усьому світі про закон про розширення антиросійських санкцій і застерегли від укладання контрактів з російськими підприємствами оборонно-промислового комплексу.

У Кремлі звинуватили США в нечесній конкуренції на ринку військово-технічної співпраці і мають намір хеджувати ризики.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Все нормально. Безумовно, ми намагаємося хеджувати ризики, які виникають у зв'язку з проявами нечесної конкуренції з боку США на ринку військово-технічної співпраці і торгівлі спеціальним майном у міжнародному масштабі. Природно, Росія боротиметься з цими проявами нечесної конкуренції», - заявив Пєсков.

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«Це чутлива область - військово-технічне співробітництво, і це не та область, яка підлягає підвищеній транспарентності, з відомих причин. Тому тут навряд чи варто вдаватися в деталі», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Ноєрт заявила, що Росія втратила контракти з низкою країн в оборонному секторі на суму понад 3 млрд доларів завдяки прийнятому в США закону про розширення антиросійських санкцій (CAATSA).

За її словами, США також попередили країни в усьому світі про CAATSA і застерегли від укладення контрактів з російськими підприємствами оборонно-промислового комплексу. Ноєрт уточнила, що США мають намір також вводити санкції проти країн, осіб і організацій, які будуть проводити транзакції, що суперечать CAATSA.