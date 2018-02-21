Герой приставки Sega з 90-х повертається: про суперїжака Соніка знімуть фільм

У всесвіті Sonic The Hedgehog розповідається про життя їжака Соніка, який протистоїть шаленому докторові Еггману, який намагається захопити світ.

Кінокомпанія Paramount Pictures назвала дату виходу фільму «Sonic The Hedgehog» з однойменної серії відеоігор. Згідно планам, «Sonic The Hedgehog» з'явиться в світовому прокаті 15 листопада 2019 року.

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Фільм Джефа Фаулера поєднає в собі CGI-персонажів і живих акторів. Виконавчий продюсер - режисер «Дедпулу» Тім Міллер. Інші подробиці проекту поки невідомі.

Перша гра серії Sonic the Hedgehog, була випущена в 1991 році ексклюзивно для ігрової консолі Sega Mega Drive. Успіх гри привів до появи безлічі продовжень і створення однієї з найбільших серій в індустрії відеоігор.

У всесвіту Sonic The Hedgehog розповідається про життя їжака Соніка, який протистоїть шаленому докторові Еггману, який намагається захопити світ.