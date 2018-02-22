Німеччина закликала Росію та Іран зупинити "різанину" в сирійській Східній Гуті

В уряді ФРН відзначили, що без підтримки цих союзників Башара Асада «режим не був би там, де він є сьогодні».

Німеччина закликала Росію та Іран чинити тиск на сирійський уряд, щоб «припинити різанину» в передмісті Дамаска, утримуваному повстанцями.

«Потрібно запитати, де Росія, де Іран, які обіцяли в Астані гарантувати припинення вогню також у Східній Гуті?», – заявив 21 лютого прес-секретар канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффан Зайбер, передає Крим.Реалії.

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Він додав, що «без підтримки цих двох союзників Башара Асада «режим не був би там, де він є сьогодні».

На Заході, в ООН, в гуманітарних місіях зростає обурення з приводу «руйнівних» нападів і тактики «облоги і голоду», які використовуються сирійськими та російськими бойовими літаками і вертольотами проти повстанського анклаву поблизу сирійської столиці.

Росія і Іран надавали уряду президента Башара аль-Асада істотну підтримку протягом усього періоду 7-річної війни в Сирії, яка почалася з розгону антиурядових протестів. Москва допомогла переломити конфлікт на користь Асада, почавши кампанію повітряних ударів в 2015 році і активізувавши свою військову присутність на території Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, коментуючи ситуацію в передмісті Дамаска, заявив, що це напад «на терористів», а не на цивільних осіб.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість через загострення конфлікту в Східній Гуті, контрольованій сирійськими повстанцями.

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав до стриманості і надання доступу до поранених в Дамаску і його околицях.