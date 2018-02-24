Навальний видалив з сайту розслідування про Дерипаску і повію Рибку

Та саме посилання, через яке заблокований блог, вже ніхто не відвідує, всі, в основному, дивляться розслідування YouTube, пояснив Навальний.

Розслідування про бізнесмена Олега Дерипаску і віце-прем'єра Сергія Приходько видалено з сайту Олексія Навального. Про це повідомив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Читайте такожРосійський мільярдер Дерипаска вирішив піти з керівних посад після скандалу з повією "Рибкою"За словами Жданова, тепер Роскомнагляд повинен протягом трьох днів розблокувати сайт. На момент публікації сайт Навального був недоступний, передає РБК.

У четвер, 22 лютого, політик в ефірі «Навальний Live» розповів про плани видалити розслідування. «Те саме посилання, через яке заблоковано мій блог, вже ніхто не відвідує, всі, в основному, дивляться розслідування в YouTube. Тому зараз ми йогоэзакриємо, перенесемо всю цю інформацію на зовнішнє посилання, тобто воно нікуди не пропаде і люди будуть його знаходити», – пояснив Навальний.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Російська Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій почала блокувати блог опозиціонера Олексія Навального. Він потрапив до реєстру забороненої інформації за рішенням Усть-Лабинского суду Краснодарського краю через розслідування про Дерипаску і Приходько. У Навального було три дні, щоб видалити матеріал, після цього сайт був заблокований.

Як повідомив сам Олексій Навальний, блокування здійснюється на вимогу мільярдера Олега Дерипаски.

Нагадаємо, російський мільярдер подав в суд після виходу розслідування політика Олексія Навального, його позов містив вимогу обмеження доступу до «особистої інформації». Політик на підставі постів Рибки і її книги розповів, що Дерипаска і віце-прем'єр Сергій Приходько нібито разом відпочивали на яхті бізнесмена в Норвегії.

За даними Фонду боротьби з корупцією, з ними було кілька моделей, серед яких і Вашукевич (Рибка). На яхті бізнесмен нібито обговорював з Приходько відносини Росії і США. Фотографії з Дерипаскою і Приходько Вашукевич розмістила в Instagram ще в жовтні 2017 року.

Тоді ж вийшли її ролики на Youtube про стосунки з Дерипаскою. Подавши позов, Дерипаска домігся забезпечувальних заходів проти Навального, Instagram, Youtube, а також деяких ЗМІ, які розмістили у себе спірні фотографії і відео.