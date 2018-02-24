Apple полегшила владі доступ до листування користувачів

Рішення компанії підкоритися вимогам влади КНР підкреслює складність роботи американських технологічних компаній в цій країні.

Влада Китаю отримає більш легкий доступ до листування користувачів і інших особистих даних після того, як Apple перенесе китайські акаунти iCloud в дата-центр в КНР.

Читайте такожУ Цюріху евакуювали 50 осіб із магазину Apple через iPhone, що загорівся Перенесення даних вимагає нове китайське законодавство. У тому числі в китайський дата-центр перенесуть ключі для розблокування облікового запису iCloud, які раніше зберігалися в США, передає Reuters.

Щоб отримати ці ключі, уряду будь-якої країни потрібно було дозвіл американського суду. З моменту, коли акаунти китайських користувачів сервісу перенесуть в Китай, владі країни не потрібно буде звертатися в суд у США для доступу до інформації.

Центр обробки даних Apple побудувала разом з китайською держкомпанією Guizhou-Cloud Big Data Industry в провінції Гуйчжоу. Reuters стверджує, що фірма тісно пов'язана з урядом КНР і китайською компартією.

Рішення компанії підкоритися вимогам влади КНР підкреслює складність роботи американських технологічних компаній в цій країні, відзначає агентство. У разі якщо та або інша корпорація відмовиться їх виконувати, вона втратить доступ до прибуткового китайському ринку.

Приміром, у Китаї блокуються сервіси Google, оскільки компанія відмовилася запровадити в пошуковик фільтрацію результатів пошуку.

Про плани Apple побудувати в Китаї дата-центр стало відомо середині 2017 року. Як писав портал 9to5mac, користувальницькі дані компанія перенесе до 28 лютого 2018 року.