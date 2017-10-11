Apple зніме продовження серіалу Стівена Спілберга - ЗМІ

Корпорація Apple, яка вирішила зайнятися виробництвом ексклюзивного відеоконтенту, зніме продовження фантастичного серіалу «Дивовижні історії» Стівена Спілберга.

Угода про виробництво серіалу була підписана з телекомпаніями Amblin Television (засновником якої є сам режисер) і Universal Television. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, передає РБК.

За планами, буде знято 10 епізодів серіалу. Його виконавчим продюсером знову стане Стівен Спілберг. Бюджет проекту перевищує $5 млн.

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Цей серіал повинен стати першим проектом Apple після того, як корпорація запросила продюсерів з компанії Sony для створення ексклюзивного відеоконтенту. Як стало відомо раніше, Apple має намір зняти до десяти серіалів. Загальний бюджет на їх виробництво може скласти до $1 млрд.

Майданчиком для поширення контенту може стати музичний стриминговый сервіс компанії Apple Music або нова площадка, створена спеціально для відео.