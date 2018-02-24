У Ємені вибухнули два начинені вибухівкою автомобілі, є загиблі й поранені

Тільки до одного зі шпиталів міста привезли тіла 5 загиблих, більшість із яких військові.

В місті Аден у Ємені сьогодні вибухнули два начинені вибухівкою автомобілі, за кермом яких сиділи смертники.

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Згідно з інформацією, лише в один зі шпиталів міста привезли тіла п'ятьох загиблих, більшість із яких військовослужбовці, та кількох поранених. Серед поранених є й цивільні особи.

Наголошується, що головною метою нападу був табір антитерористичних сил, розташований у південно-західній частині міста. Відповідальність за скоєний напад взяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".

Цей напад став першим подібного роду після того, як близько місяця тому сепаратисти захопили урядовий квартал в Адені.