Ізраїль виявив помилку пілотів збитого сирійською системою ППО винищувача F-16

Генштаб Армії оборони Ізраїлю опублікував результати розслідування катастрофи винищувача F-16, збитого сирійськими ППО 10 лютого.

Винищувач F-16 Військово-повітряних сил Ізраїлю був збитий сирійськими ППО 10 лютого через "професійну помилку пілотів".

Як передає РБК, про це йдеться у результатах розслідування, опублікованих на сайті Генштабу Армії оборони Ізраїлю.

Читайте такожУ Сирії підбили літак військ Асада, доля пілота невідома (фото)«При напруженому виборі між успішним виконанням завдання і власним виживанням професійний екіпаж помилився, не захистивши себе по мірі необхідності. Його [екіпажу] дії не відповідали порядку пріоритетів, які визначаються ракетною загрозою, під якою він перебував», — сказано в повідомленні.

Як зазначили експерти, бійці при цьому прийняли вірне рішення, катапультувавшись з літака.

Як повідомляв УНІАН, запущений з території Сирії безпілотник був збитий армією Ізраїлю 10 лютого. Тель-Авів сприйняв це як порушення повітряного простору, заявивши, що безпілотник належав іранським ВПС. У відповідь армія Ізраїлю направила свої літаки до Сирії і завдала кілька авіаударів по «іранським системам управління безпілотниками». Однак при атаці ізраїльських літаків у Сирії спрацювала система ППО: їй вдалося збити один ізраїльський винищувач F-16. Двом його пілотам вдалося катапультуватися.