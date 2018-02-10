Ізраїль атакував "іранські цілі" у Сирії та втратив винищувач F-16 (відео)

Підрозділи ППО Сирії відкрили масований вогонь по ізраїльським літакам, в результаті чого розбився винищувач F-16.

Вранці 10 лютого ізраїльська авіація завдала удару по "іранським цілям" у Сирії, після чого по літаках був відкритий вогонь з систем ППО. В результаті один з винищувачів упав на півночі Ізраїлю.

Як повідомляє Бі-бі-сі, над територією країни був перехоплений іранський безпілотник, запущений з території Сирії. Це стало приводом для атаки.

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Метою ударів стали системи управління, які направляли дрон. Підрозділи ППО Сирії, у свою чергу, відкрили масований вогонь по літаках, після чого винищувач F-16 розбився, впавши на території Ізраїлю. Двоє пілотів катапультувалися і були госпіталізовані, один з них отримав важкі травми.

Як повідомляє The Jerusalem Post, після інциденту Ізраїль закрив "повітряний простір на північ від Шфаіма" - значну частину повітряного простору країни.

Пізніше ізраїльські ВПС нанесли нові удари по Сирії, метою на цей раз стала система ППО країни. Як повідомив Тель-Авів, були вражені 12 цілей, у тому числі три батареї ППО і чотири іранських військових об'єкта.

Державне сирійське агентство SANA повідомило, що ППО країни вдалося підбити кілька ізраїльських літаків, проте в Тель-Авіві цю інформацію спростували.

Раніше в подібних випадках сирійська влада звинувачувала Ізраїль в агресії і використовувала ППО. Досі їм не вдавалося збивати ізраїльські винищувачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковано відео обстрілу збитого в Сирії російського штурмовика Су-25.