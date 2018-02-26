Путін наказав ввести «гуманітарну паузу» в боях у сирійській Східній Гуті - ЗМІ

Рада Безпеки ООН закликала до 30-денного припинення вогню в суботу, 24 лютого.

Президент Росії Володимир Путін наказав влаштувати денну «гуманітарну паузу» в боях у Східній Гуті в Сирії.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

Сирійський уряд, підтримуваний російськими військовими, протягом тижня здійснює бомбардування утримуваних повстанцями районів.

За даними моніторингових груп, це призвело до понад 540 смертей.

Рада Безпеки ООН закликала до 30-денного припинення вогню в суботу, 24 лютого.

Раніше повідомлялося, що у місті Аль-Шифонья у Східній Гуті, яка вже майже тиждень зазнає регулярних авіаударів з боку сирійського режиму, здійснили газову атаку. Унаслідок цього одна дитина загинула та постраждали двоє волонтерів Сирійської Цивільної Оборони.

Читайте такожУ Сирії застосували хімічну зброю, загинула дитинаАтака сталася менш ніж за добу після того, як ООН ухвалила резолюцію про 30-денне припинення вогню у Сирії.

За п'ять днів бомбардувань урядових військ у районі Східна Гута загинули понад 500 людей, ще 2 тисячі — поранені.

Цей регіон — один з останніх в Сирії, який залишається під контролем опозиції, підтримуваної США. Район чотири роки перебуває в облозі сирійської армії та союзників Асада, серед яких — Росія.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року. Він перебуває під контролем опозиційних угрупувань. Там проживає понад 400 тисяч людей.

З кінця лютого район щоденно зазнає сильних бомбардувань.