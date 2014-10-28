Через конфлікт на Донбасі в Європі зріс попит на танки

У провідному німецькому оборонному концерні Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повідомили про відчутне зростання попиту на танки, передає DW.DE. "В східноєвропейських країнах та в Скандинавії попит значно зріс", - заявив керівник концерну Франк Гаун, уточнивши, що причиною стала криза в Україні. Деталі голова компанії пояснювати не став.

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Концерн KMW спеціалізується на виробництві військової техніки, а саме - бойових танків Leopard 2, бронетранспортерів та самохідної артилерії. Серед клієнтів концерну уряди понад 30 країн. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру (SIPRI), в 2012 році оборот KMW склав майже $1 млрд.

Країни Скандинавії, Балтії та Східної Європи останнім часом неодноразово повідомляли про зростання кількості провокацій з боку російських військових літаків та суден. На початку жовтня в НАТО заявили про почастішання появ російських військових літаків неподалік повітряного простору Польщі та країн Балтії. "Цього року ми побачили в два з половиною рази більше перехоплень у порівнянні з минулим роком", - заявив тоді представник альянсу. У відповідь НАТО збільшив кількість патрулів у повітряному просторі країн Балтії. З часу анексії Криму їх стало вчетверо більше.