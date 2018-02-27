Річниця вбивства Нємцова: у Москві пройшла акція пам'яті та відбулася фотовиставка (фото, відео)

Всього, за даними поліції, в марші брали участь 4,5 тисячі осіб, за неофіційними даними волонтерів - 7 тисяч.

Акція пам'яті вбитого три роки тому політика Бориса Нємцова, яка закінчилася затриманнями, пройшла в Москві на вихідних.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Всього, за даними поліції, в ході брали участь 4,5 тисячі осіб, за неофіційними даними волонтерів — 7 тисяч.

Також у Москві проходить фотовиставка «Нємцов. Свобода варта», приурочена до третьої річниці вбивства російського політика.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, виставку проводить у Сахаровському центрі опозиційний рух «Солідарність», який очолював Борис Нємцов.

На відкритті виступив його соратник і друг Ілля Яшин, який заявив, що лише після загибелі став зрозумілий масштаб особистості Нємцова.

«Ми за життя Бориса по-свійськи ставились до нього, він був дуже простою людиною, вмів дружити, поводитись із людьми, ніколи не був снобом із високого політичного олімпу. Ми його завжди по-свійськи сприймали, наш Боря, наш Борис», - сказав Яшин.

Він підкреслив, що дуже мало політиків у світі, які отримали таке визнання після смерті й живі квіти на місці його загибелі стоять досі, незважаючи на спроби комунальних служб знищити народний меморіал.

«Нємцов був людиною такого масштабу, що пам'ять про нього живе вже три роки», - сказав він.

За його словами, марші пам'яті пройшли цього року в 30 містах Росії.

На виставці представлено фотографії, де зафіксована політична діяльність політика з 2009 року до моменту вбивства в лютому 2015 року.

На виставці розміщено знімки участі Нємцова в різних антипутінських акціях, у тому числі в Маршах миру, що проводились проти російського вторгнення в Україну. Організатором таких маршів був Борис Нємцов.

Виставка працюватиме один день.

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Як повідомляв УНІАН, у місця збору учасників акції оглядали співробітники поліції. Вони, зокрема, не дозволили пронести на ходу плакати з написами «Путін, вистачить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму».

Нємцов був одним з найяскравіших російських політиків і союзників України. Він був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецком мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли. Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.

Вирок обвинуваченим у вбивстві політика винесли в липні 2017 року. Фігуранти справи отримали від 11 до 20 років колонії. Дочка політика Жанна Нємцова вважає вбивство нерозкритим.