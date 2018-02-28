Путін зажадав від поліції боротися з «екстремістами», які організовують несанкціоновані акції

За словами президента РФ, будь-які незаконні дії, спрямовані на розкол суспільства, на дестабілізацію ситуації, - це серйозна загроза, і прямий обов'язок МВС РФ оперативно її нейтралізувати.

Президент РФ Володимир Путін зажадав від поліції боротися з «екстремістами», які через соціальні мережі «організовують несанкціоновані публічні акції» і втягують молодь.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін заявив на розширеному засіданні МВС Росії.

Він заявив, що серед пріоритетних завдань органів внутрішніх справ - протидія екстремізму. Минулого року кількість подібних злочинів зросла на 5%.

«Ми бачимо, що ряд угруповань діють зухвало, вони використовують для розпалювання національної та релігійної нетерпимості ресурси соціальних мереж, організовують несанкціоновані публічні акції, намагаються залучити до своїх лав молодь. Потрібно рішуче припиняти діяльність подібних груп, залучати до відповідальності їх організаторів», - наголосив він.

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За його словами, будь-які незаконні дії, спрямовані на розкол суспільства, на дестабілізацію ситуації, - це серйозна загроза, і прямий обов'язок МВС РФ оперативно її нейтралізувати.

При цьому Путін зазначив, що серйозною загрозою для держави і суспільства залишається незаконний обіг наркотиків.

«Кількість таких злочинів, хоча і незначно, але продовжує зростати», - сказав він.

За його словами, «треба підвищувати координацію антинаркотичної діяльності органів влади всіх рівнів та громадських організацій, зміцнювати співпрацю з партнерами з тих країн, звідки йдуть основні потоки наркотиків».

Путін відзначив, що в РФ знизився практично до 43% рівень розкриття злочинів.

«Отже, ключовий принцип невідворотності покарання реалізується далеко не повною мірою. Це, безумовно, турбує і суспільство, і наших громадян, і абсолютно не повинно влаштовувати самі органи внутрішніх справ», - сказав Путін.