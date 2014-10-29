Якби Болгарія та країни Балтії не приєдналися до ЄС, в Європі зараз говорили б не тільки про Україну - Баррозу

Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу вважає, що якби Болгарія та прибалтійські країни у свій час не стали членами ЄС, зараз в Європі говорили б не тільки про ситуацію в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав на останній на посаді президента Єврокомісії прес-конференції.

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"Я думаю, що одним з найбільших досягнень сучасної європейської історії стало розширення Європейського Союзу... І я просто хотів, подумати ось про що. На хвилину уявіть собі, що ці країни не приєдналися до ЄС, як вони це зробили. В такому разі ми, певно, зараз говорили не тільки про Україну, ми б, напевно, зараз говорили про Болгарію або Прибалтику. Так що це зробити було правильно", - сказав Баррозу.

Як відомо, 1 листопада Єврокомісію очолить Жан-Клод Юнкер.