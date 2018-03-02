Президентом Вірменії став екс-прем’єр Армен Саркісян

Кандидатуру Армена Саркісяна висунули 65 депутатів від фракцій Республіканська партія Вірменії та Вірменська революційна федерація Дашнакцутюн.

Вірменський парламент 90 голосами "за" і 10 голосами "проти" обрав колишнього прем’єра і посла Армена Саркісяна четвертим президентом Вірменії.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство ARKA.

Парламент Вірменії вперше обирав главу держави, оскільки країна в 2015 році перейшла до парламентської форми правління. Всього в голосуванні взяло участь 101 з 105 депутатів. Один бюлетень визнали недійсним.

Кандидатуру Армена Саркісяна висунули 65 депутатів від фракцій Республіканська партія Вірменії та Вірменська революційна федерація Дашнакцутюн.

Читайте такожУ Вірменії російську мову будуть вивчати як іноземну - міністрНовообраний президент вступить на посаду 9 квітня після закінчення повноважень чинного глави держави Сержа Саргсяна. У той же день уряд подасть у відставку. Прем'єр-міністр буде обраний правлячою партією або правлячою коаліцією.

Армен Саркісян займався дипломатичною роботою з 1991 року і в 1991-1996 роках займав посаду Тимчасового повіреного у справах Вірменії, потім - посла в Великій Британії. У 1992-1996 роках був старшим послом в Європі, послом в Євросоюзі, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Ватикані, главою місії Вірменії в ЄС.

У 1996-1997 роках займав посаду прем'єр-міністра Вірменії. У 1998-1999 роках перепризначений послом в Сполученому Королівстві і Ватикані.

Має дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла.