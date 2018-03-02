Меркель і Трамп стурбовані заявами Путіна про нові види зброї

Канцлерка ФРН Анґела Меркель і президент США Дональд Трамп вважають, що заяви російського президента Володимира Путіна про нові види зброї шкодить ситуації з контролем над озброєнням в світі.

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову щодо заяв Володимира Путіна напередодні стосовно "непереможної" зброї, а саме міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат".

Під час діалогу в п'ятницю, 2 березня, політики висловили свою стурбованість "негативним впливом" цього на міжнародну ситуацію із контролем над озброєнням, заявив речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), повідомляє DW.

Меркель і Трамп також закликали Росію припинити участь в обстрілах Східної Гути в Сирії та підштовхнути режим президента Башара Асада до відмови від наступу на населені цивільними райони. Крім того, Вашингтон і Берлін занепокоєні погіршенням гуманітарної ситуації в роздертій конфліктом країні, зазначається на сайті канцлерки.

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Нагадаємо, що напередодні в щорічному посланні до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін заявив про випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) "Сармат", яка не має обмежень щодо дальності польоту й оснащена широким спектром ядерних боєприпасів великої потужності, в тому числі гіперзвукових, а також "найсучаснішими системами подолання протиракетної оборони" (ПРО). У США вже заявили, що вони захищені, тоді як Путін наголошує, що "фантастична" російська ракета здатна подолати ПРО Сполучених Штатів.