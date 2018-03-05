Сирійський вузол: чому не виконується резолюція Радбезу ООН про перемир’я

США звинуватили Росію в тому, що вона ігнорує резолюцію Радбезу ООН про встановлення перемир’я у Сирії, оскільки російські літаки продовжують здійснювати бойові вильоти в районі Східної Гути. І це публічне звинувачення американської сторони на адресу Росії є лише інформаційно-пропагандистським супроводженням подій, які відбуваються у Сирії, зокрема, у передмісті Дамаску.

Насправді, як можна зрозуміти, співставивши повідомлення з різних інформаційних джерел, у Сирії відбувається значно складніша гра. Зокрема, там не тільки відбувається протистояння Америки і Росії, але й діють інші гравці. Йдеться про Іран, Туреччину, а також опосередковано Саудівську Аравію. І у кожного з них у Сирії — свої партнери та інтереси.

Тож у цій ситуації американці не можуть зупинити Росіян у Східній Гуті, тому що це — зона, в якій безпосередньо американці не працюють. Саме тому у США виникає потреба у подібних закликах про необхідність дотримання резолюції.

Якщо говорити про виконання Резолюції Радбезу ООН про перемир’я у Сирії загалом, то слід зазначити, що практично в усіх гравців «рильце в пушку» — там усі сторони порушують перемир’я, звинувачуючи одна одну у його недотриманні. Але це — суто пропагандистська, інформаційна складова.

Якщо говорити про виконання Резолюції Радбезу ООН про перемир’я у Сирії загалом, то слід зазначити, що практично в усіх гравців «рильце в пушку» — там усі сторони порушують перемир’я, звинувачуючи одна одну у його недотриманні

Ситуація у Сирії після невеликого затишшя знову набула підвищеної динаміки, бо зараз, на мою думку, відбувається підготовка до встановлення серйозного перемир’я. Можливо, протягом кількох тижнів або місяця-півтора спільними зусиллями сторони зупинять бої. Але зараз американці не беруть участі у цих спільних зусиллях — йдеться про майданчик в Астані, де ведуть переговори щодо врегулювання ситуації в Сирії три країни: Іран, Туреччина і Росія.

І американцям зараз вигідно відтягнути це з багатьох причин, але при цьому перекинути відповідальність на Росію, що зараз і було зроблено публічними звинуваченням. Така американська позиція є послідовною. Частина звинувачень США на адресу Росії щодо дій у Сирії підтверджується, частина — ні, і про них вони потім самі забувають, а ситуація рухається далі.

Отже, у Сирії дуже складна ситуація, а гра довкола неї — ще складніша. Тому, почувши такі звинувачення з американського боку, цікаво було б подивитися, що скажуть турки та іранці з цього приводу — тоді буде повніша картина. А без цього виходить, що просто лунають взаємні звинувачення між Росією і Америкою, і при цьому кожна з цих сторін робить свою справу і відстоює свої інтереси. Тому картинка подій у Сирії, в тому числі у Східній Гуті, відрізняється від того, що реально відбувається.

Отже, у Сирії дуже складна ситуація, а гра довкола неї — ще складніша. Тому, почувши такі звинувачення з американського боку, цікаво було б подивитися, що скажуть турки та іранці з цього приводу — тоді буде повніша картина

Тож резолюція РБ ООН може вплинути на ситуацію та почати виконуватися тільки в тому випадку, якщо на це буде добра воля усіх сторін, які беруть участь у цих подіях, в тому числі США і Росії. А для того, щоб ця добра воля з’явилася в сирійському вузлі, має з’явитися стратегічний баланс, тобто сторони мають погодитися визнати певні інтереси одна одної.

Павло Рудяков, експерт із міжнародних питань, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива»