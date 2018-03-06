Північна Корея назвала умови відмови від ядерної зброї

Про готовність Пхеньяна відмовитись від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки заявив радник президента Південної Кореї з питань нацбезпеки. Сеул та Пхеньян також домовилися про зустріч на вищому рівні.

КНДР готова відмовитися від ядерної зброї, якщо отримає гарантії безпеки.

Про це в вівторок, 6 березня, заявив радник президента Південної Кореї з питань національної безпеки через кілька годин після повернення з Пхеньяна, як повідомляє DW.

Спеціальна делегація з Сеула перебувала у Пхеньяні з дводенним візитом. Метою спецпосланників було посприяти переговорам між Вашингтоном і Пхеньяном стосовно ядерної зброї. Делегацію прийняв лідер КНДР Кім Чен Ин.

Окрім того, Південна Корея та КНДР домовилися провести зустріч на вищому рівні у квітні цього року та створити телефонну лінію для зв'язку між очільниками держав. Про це заявили в адміністрації президента Південної Кореї Мун Чже Іна.

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Кім Чен Ин після переговорів зі спецпосланцями з Сеула заявив про "рішуче бажання" покращити відносини Північної та Південної Корей, а також досягти поступу в питанні возз'єднання на Корейському півострові, повідомила північнокорейська інформагенція KCNA.

У середині лютого лідер Північної Кореї Кім Чен Ин запросив президента Південної Кореї відвідати КНДР "якомога швидше". Мун Чже Ін заявив, що для зустрічі потрібно створити необхідні умови, в тому числі відновити діалог між КНДР і США.

У лютому спортсмени з КНДР взяли участь в Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї. Атлети двох Корей пройшли під час відкриття під спільним прапором. Цю подію у світі розцінили як важливий сигнал зниження напруги в відносинах двох країн.